Köy yoluna 6 km bisiklet yolu

Zülkif Dağlı Aydınpınar yolunda örnek bir çalışma yaptıklarını yaptıkları bu çalışmayı diğer yollarda da uygulayacaklarını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte asfalt ve bisiklet yolu yapılan Aydınpınar yolunu gezdiler.

Aydınpınar yolunda örnek bir çalışma yaptıklarını söyleyen Vali Zülkif Dağlı konuşmasına şöyle devam etti; “Burası bizim ana arterlerimizden birisi. Yaklaşık 20 civarında köyümüz bu yoldan yararlanıyor. Ayrıca organize sanayi bölgemize giden araçlar, personel, çalışanların tamamı buradan yararlanıyor. Geçen yıl itibarıyla yaklaşık 10 kilometrelik yolun asfaltlanması tamamlandı. Asfaltlanma işlerinin bitiminden sonra buranın yayalara ve bisikletlilere yol ayırmamız gerekiyor. Bu manada 6 kilometrelik alanda bisiklet yolu yapmış olduk. Örnek olacak olan bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. İl Özel İdaremiz böyle bir karar aldı. İl Genel Meclisi Üyelerimiz bu konuda sıcak davrandı. Bizde sonuçta hep birlikte bu yapımı tamamladık. Günlük 25 bin kişi civarında aracımız bu yoldan geçiş yapıyor. İlimizin coğrafi yapısı nedeniyle bisikleti kullanan vatandaşımızda çok. Önemli bir ihtiyacı giderecek bisiklet yollarımız ülkemizde örnek olacak, model olacak bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Çünkü burası İl Özel İdaresinin alanı köylerimize olan bir bisiklet yolu çalışması 7 kilometrenin üzerinde. Bu bizim için bir başlangıç, örnek çalışma olacak. Şuanda hemen ikinci etabı belirliyoruz ve ikinci etap bisiklet yolu çalışmalarına başlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde çalışmalara başlamak suretiyle 7 kilometre olan bisiklet yolu ağımızı kısa zamanda 20 kilometreye kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Çalışmalarız hem sporu geliştirmek amaçlı hem de bisikletlilerin yol güvenliğini sağlamak amaçlı devam ediyor.”

“340 kilometre yol çizgisi yaptık”

İl Özel İdaresi bünyesine 2017 yılında 270 bin TL maliyetle alınan çizgi aracının çalışmalarını inceleyen Vali Dağlı, “İl Özel İdaresi olarak geçen yıl 270 bin TL maliyetle çizgi aracımızı aldığımızdan bu yana 340 kilometre yol çizgisi çalışması gerçekleştirdik. Çok güzel bir çalışma oldu. Yoğun sis olduğu dönemlerde ya da diğer zamanlarda yolun sınırlarını belirlemiş oluyor. Bu manada güzel bir çalışma oldu. Karayolları standartlarında çalışmalarımız devam ediyor. İl Özel İdaresi ağında bulunan yolları sarı renkte çizgi ile çiziyor, hem renk olarak güzel bir görüntü oluşuyor” ifadelerinde bulundu.