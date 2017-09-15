Köy yolunun asfaltlanmasını istiyor

OHAL bürosu sağlık ve güvenlik nedenlerini gerekçe göstererek yürüyüşe izin vermemesi üzerine Aydın basın açıklamasıyla köy yolunun asfaltlanmasını istedi.

Düzce’de Selahattin Aydın isimli vatandaş köyünde ki 3 bin 500 metrelik yolun asfaltlanması için tüm yolları denedi. Ancak gerekli cevabı alamayan Aydın, annesi 85 yaşında ki Fatma Aydın ile birlikte Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı külliyesine yürüme kararı aldı. Düzce Valiliği OHAL Bürosundan izin isteyen Aydın’ın talebine ret geldi. Valilik Aydın’ın dilekçesine verdiği cevapta “2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında belirtilen gün ve yerde basın açıklaması yapılmasında valiliğimizce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, annesinin yaşlı olması ve gerekli güvenlik tedbirleri yönünden yürüyüş izini valilimizce uygun görülmemiştir” denildi.

Bunun üzerine tek başına basın açıklaması yapan Selahattin Aydın, 7 yıldır köylerinde içme suyu ve asfalt problemi yaşadıklarını ifade ederek “Bizim köyümüzün ciddi problemi var. 7 yıldan beri içme suyu ve yol problemi. Biliyorsunuz içme suyu ve yol temel ihtiyaçlardandır. Biz lüks ihtiyaçları talep etmiyoruz. Su öyle yada böyle halloldu. Ama su çalışması yapılırken bozulan yollarda asfaltlama çalışması yapılmadı. 3 yıldan bu yana onunla ilgili de sıkıntılarımızı dile getirmeye çalıştık. Ancak bir türlü cevap bulamadık. Sonunda geçen yıl bize bu toplanda 3,5 kilometrelik yolun 1.6 kilometresi yapılacağı söylendi. Geçen sene ödenek yetersizliği nedeniyle yapılmadığı bu yıl ise 2 bin 100 metresinin yapılacağı söylendi yapılmadı. Tozdan, çamurdan çeken özellikle bayanları temsilen 85 yaşında ki anamı yanıma alıp Ankara’ya yürüyeceğim diye ve basın açıklaması yapacağım yönünde bilgi verdik. Bu yürüyüşün yapılamayacağı şeklinde bize yazı ile bilgi verildi. Ben Aynalı köylü biri olarak sorun çözülmezse değişik platformlarda hakkımızı arayacağız” dedi.