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Köylüler el ele verdiler mezarlığı düzenliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Köyü’nde vatandaşlar bir araya geldiler mezarlık içinde yaya yolları ve yeni düzenlemeler yapıyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kuyudüzü Köyü'nde vatandaşlar bir araya geldiler mezarlık içinde yaya yolları ve yeni düzenlemeler yapıyorlar.


Gölyaka İlçesi Kuyudüzü Köyünde vatandaşlar kolları sıvadı. Köy Muhtarı Halil Düzen, önderliğinde bir araya gelen köylüler bir yandan mezarlık içindeki yolları kilit parke döşüyorlar bir yandan da mezarlıkları düzenleyip temizlik çalışması yapıyorlar.


Köy Muhtarı Halil Düzen, mezarlık içinde yürüme yolları yaptıklarını belirterek “Sağ olsunlar vatandaşlarımızın da desteği ile mezarlığımızda yaya yolları yapıyoruz” dedi.

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