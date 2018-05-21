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21 Mayıs 2018 17:39

Koyun otlatmak için gittiği alanda çöpe atılmış Türk Bayraklarını buldu

Düzce’de, stadyum yapımı için dolgu yapılan alanda koyunlarını otlatan çoban çuval içinde çöpe atılmış Türk Bayrakları buldu.

Koyun otlatmak için gittiği alanda çöpe atılmış Türk Bayraklarını buldu

21 Mayıs 2018 17:39

Bayrakları gören vatandaşlar, polise haber verdi.


Olay; öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Kozukoğlu Tepecik Mahallesi’nde şehir stadyumu yapımı için dolgu yapılan hafriyat alanında meydana geldi. Alanda koyunlarını otlatan Ahmet Durmuş isimli köylü alanda gezinirken molozlar arasında Türk Bayraklarını gördü. Bayrakların bulunduğu alana giden Ahmet Durmuş Bayrakların bir çuval dolusu olduğunu fark etti. Hemen durumu yakınlarına haber veren Ahmet Durmuş, ardından çuvaldan çevreye yayılan bayrakları da toplayarak çuvalın yanına istifledi. Ardından olay yerine gelen vatandaşlar ise durumu polise haber verdiler. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler yaptıkları çalışmanın ardından bayrakları toplayarak araçlarına götürdüler.


Ahmet Durmuş, "Koyunları otlatırken birkaç tane bayrak gördüm. Birkaç taneyse alayım dedim. Baktım çuvallar içinde bayrak çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yaptım. Polisler geldi, gereken işlemler yapıldı" dedi.


Polis, Türk bayraklarını çöpe atan kişileri bulmak için çalışma başlattı.




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