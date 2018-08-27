Kozmetik ürünler ve gıda takviyeleri üretimine başladı

Sağlık alanında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp çalışmaları ile Ar-Ge, üretim, eğitim ve uygulama faaliyetlerini yürüten Düzce Üniversitesi, bu alanda sağlık turizmi, bitkisel ve doğal sağlık ürünleri üretimi; çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı çalışmaları ile ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı temel hedef olarak görüyor.

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında kozmetik ürünleri ve gıda takviyeleri üretimi süreciyle ilgili Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Göksu önemli bilgiler paylaştı.

Düzce’de yetiştirilen bitkilerin kozmetik sektöründe kullanılması hedefleniyor

Doç. Dr. Haydar Göksu, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün yürütücülüğündeki çalışmalar neticesinde, Düzce’de yetiştirilmesi mümkün olan pek çok bitkinin kurutulması sureti ile çay olarak tüketilebileceğinin, gerek kurutulmadan önce gerekse kurutulduktan sonra bitki yağlarının çıkarılması ile de bu bitkilerin kozmetik sektöründe kullanılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bitkisel Çay, Aromatik Yağ ve Bitkisel Kremlerin İnsan Sağlığına Birçok Faydası Var

Üretimine başladıkları bitkisel çay, aromatik yağ ve bitkisel kremlerin insan sağlığına faydalarından söz eden Doç. Dr. Göksu, “Bitki içeriğine bağlı olarak, çay olarak tüketilmesi düşünülen bazı bitki veya karışımlar; vücuttaki toksinlerin ve ödemlerin atılmasını sağlayarak vücudu rahatlatmakta, vücudun direncini arttırmakta ve yağ eritici etkilerinden dolayı düzenli tüketildiğinde kilo vermemizde de etkili olmaktadır. Ayrıca bazı bitki yağlarının veya karışımlarının kozmetikte özellikle de kremlerde kullanılması neticesinde, cildin nemlendirilmesi ve ciltteki gözeneklerden toksinlerin atılması ile cildin taze kalması da mümkündür” ifadelerini kullandı.

Üretilen bitkisel kremlerin testleri olumlu sonuçlandı

Gerçekleştirilen bu çalışmada, Düzce’de doğal olarak yetişen birçok bitki kaynakları sayesinde istenilen hedef ürünlere ulaşıldığını belirten öğretim üyesi, “Doğal olarak temin edilen ve özel olarak yetiştirilen; katır tırnağı, papatya, ısırgan otu, karahindiba, nane, sarı kantaron, rezene, lavanta ve daha pek çok bitki uygun sıcaklıklarda kurutulduktan sonra bir kısmı bitki çayı yapımı için ayrılmış, diğer bir kısmı ise bitkisel yağların izolasyonu için ayrılmıştır. Bitkisel yağlar ayrıldıktan sonra geliştirmiş olduğumuz formülasyon eşliğinde %100 doğal içeriklerden oluşan bitkisel kremlerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen bitkisel kremler akredite laboratuvarlarda test edilmiştir. Bitkisel kremler üzerinde gerçekleştirilen dermotolojik testler, mikrobiyolojik testler, stabilite testleri ve koruyucu etkinlik testleri olumlu sonuçlarla raporlandırılmıştır. Ayrıca üretilen bitkisel çay ve aromatik yağlar için akredite olan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) Türk Gıda Kodeksi’ne uygun testler yaptırılmıştır” şeklinde konuştu.

Ürün bildirimleri sağlanma aşamasında

Bu çalışmada Düzce Üniversitesi’nin hedef ürünleri olarak gördükleri bitkisel çay, aromatik yağ ve bitkisel kremlerin Ar-Ge çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Göksu, üretmiş oldukları ürünlerin, Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Ürün Bildirimlerinin sağlanma aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Geliştirilen ürünlere Düzce Üniversitesi markası

Projenin asıl amacını, Düzce Üniversitesi’nin sağlık ve çevre alanlarındaki ihtisaslaşma sürecine katkıda bulunma ve ürün geliştirme çalışmalarını başlatma şeklinde ifade eden Doç. Haydar Dr. Göksu, “Bu proje ile Düzce yöresinde yaşayan ve geçimini tarımla sağlayan insanların bilinçli olarak ve ürününün gelir getirdiğini bilerek tarıma devam etmesi sağlanacaktır. Ayrıca bu bilinç, diğer bölge illeri için de örnek teşkil edecek ve projemiz, bu hareketin başlaması için önemli bir adım olacaktır. Ayrıca geliştirilen ürünleri, Üniversitemiz markası ile satış noktalarına yönlendirmek ve ürünleri pazarlamak da temel amaçlarımız arasındadır. Düzce yöresinde yetiştirilmesi mümkün olan bitkiler kullanılarak bitkisel çay, aromatik yağ ve bitkisel krem yapım çalışmalarına öncü olacak bu proje, aynı zamanda bölgesel kalkınma çalışmalarına da katkı sağlayacaktır” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.