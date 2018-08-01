KSS’de asfaltlama çalışmalarına başlandı

Geçtiğimiz günlerde Küçük Sanayi sitesiyle ilgili yapılması planlanan asfaltlama ve altyapı sorunlarının ele alındığı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ziyaretinin ardından Küçük Sanayi Sitesinde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, makamında ağırladığı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi üyelerine Küçük Sanayi Sitesinin asfalt çalışmalarına başlanacağının sözünü vermişti.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 320 dükkanının faal olarak çalıştığı Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğinden bahsetti.