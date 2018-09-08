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08 Eylül 2018 12:02

Küçük kız market sahibi yokken şeker aldı parasını kameraya gösterip bıraktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde küçük bir kız çocuğu markete girerek şeker almak istedi.

Küçük kız market sahibi yokken şeker aldı parasını kameraya gösterip bıraktı

08 Eylül 2018 12:02

Market sahibini göremeyince aldığı şekerin parasını önce kameraya gösterdi ardından masaya bıraktı.


Düzce’nin Akçakoca ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bir markete giren 13 yaşındaki Rüya Esendağ, markete gittiğinde iş yeri sahibini göremedi. Tezgahta bulunan şekeri alan küçük kız parayı önce iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip masanın üzerine bıraktı. Sonrasında ise market sahibi yok diye rahatsız olup şekeri bırakıp tekrar parasını geri aldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.




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