Küçük kızlar Türkiye üçüncüsü oldu

Düzce Belediyespor U13 Kız Basketbol takımı büyüklerinin izinden gitmeye devam ediyor. Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerinde birbirinden zorlu rakiplerle mücadele eden kızlar, büyükşehir takımlarının arasında Düzce ismini üçüncü sıraya taşıdı. Üçüncülük maçı için Antalya ile karşılaşan belediyespor ekibi çekişme içinde geçen maçı 48-42 kazanarak rakibini mağlup etti. Takımın antrenörü Mümin Çakar yaptığı açıklamada “Türkiye’nin büyükşehirleri ile yarışabilecek seviyede oyuncu yetiştirerek ulusal alanda başarı yakalamanın püf noktasının kendini küçük görmeden, bahane üretmeden çalışmak, hiç durmadan çalışmak” dedi. Aynı turnuvada finalde mücadele eden İzmir de Ankara’yı 55-50 mağlup ederek şampiyon oldu.