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19 Haziran 2017 12:25

Küçük tenisçiler madalyaya doymuyor

Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği Yaz Kupasından Düzceli küçük tenisçiler 7 madalya ile döndü.

Küçük tenisçiler madalyaya doymuyor

19 Haziran 2017 12:25


Türkiye Tenis Federasyonunun Sakarya Tenis Akademisinde düzenlemiş olduğu ve 120 sporcunun katıldığı 8-9-10 yaş yaz kupasından ilimiz sporcuları yedi madalya ile döndü.


Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer önderliğinde katıldığı turnuvada tekler 9 yaş erkeklerde Ahmet Aslan consalation birincisi, 9 yaş kızlarda Nehir Cumur consalation birincisi, Ayşe Elif Cinpolat consalation ikincisi, 10 yaş erkeklerde Kaan Öztürk consalation birincisi olurken çiftler 10 yaş kızlarda Cemre Naz Abdirkaya ve Aslı Defne Türkoğlu ikinci, 9 yaş erkekler çiftlerde Bartu Ulutaş ve Doruk Çalıkoğlu ikinci oldu.




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