Küçük yüzücüler kürsünün sahibi

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörleri Selbi Pehlivan ve Sercan Akbaş önderliğinde Sakarya Yüzme Havuzunda yapılan, 14 kulüpten 324 sporcunun katıldığı 7-8-9-10 yaş yüzme müsabakalarına katılan Düzceli sporculardan Kerem Dinç 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre bireysel karışıkta birinci, 50 metre kurbağalamada üçüncü, Ecem Kocaekşi 50 metre kelebekte ikinci, 50 metre serbestte üçüncü, Kaan Dijle 50 metre kurbağalamada birinci, 50 metre kelebek, 50 metre serbestte üçüncü, Ali Miran Aydın 100 metre sırtüstü üçüncü, Özge Ece İsmiçoğlu 50 metre kelebekte üçüncü oldu.

Düzce kız takımı ise 4x50 karışık bayrakta müsabakaları üçüncü olarak tamamladı.