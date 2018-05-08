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08 Mayıs 2018 12:31

Kursiyerlerin el emeği Düzcelilerle buluşuyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 2018 dönemi yıl sonu sergi serisi ‘Karma Sergi’ ile 9 Mayıs Çarşamba günü Düzce Belediyesi Ogün Danış Salonunda başlıyor.

Kursiyerlerin el emeği Düzcelilerle buluşuyor

08 Mayıs 2018 12:31


Düzce Belediyesi bünyesinde eğitimlerine devam eden Meslek Edindirme Kursları 14’üncü yılını da sergi etkinliğiyle dolduruyor. Her yıl sonunda geleneksel olarak düzenlenen ve kursiyerlerin farklı sanat dallarında ortay çıkardığı el emeklerinin sergilendiği etkinlik, bu yıl 9 Mayıs’ta açılacak karma sergi ile başlayacak. Düzce Belediyesi Ogün Danış Sergi Salonunda düzenlenecek karma serginin açılışı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve eşi Nursel Ay’ın katılımıyla 9 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’de törenle yapılacak. Resim, Mefruşat, Seramik, Keçe Akesuarlar, Pastacı Çırağı, Nakış, Tel Kırma, İğne Oyası, Nikah Şekeri Süsleme ve Aşçı Çırağı alanlarında eğitim verilen Meslek Edindirme Kurslarının diğer iki sergisi olan Resim kategorisi, 14 Mayıs Pazartesi saat 14:00’de Seramik kategorisi ise 15 Mayıs Salı günü saat 14:00’de Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde açılacak. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kursiyerlerin birbirinden güzel çalışmalarının sergileneceği etkinliklere tüm Düzceliler davet edildi.




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