Kusursuz kafe için kitap kampanyası başlıyor

Sosyal proje kapsamında inşa edilen kafenin kütüphanesi için kitaplar toplanacak.

Yaklaşık 2 ay içinde hizmete girmesi planlanan Kusursuz Kafe için çalışmalar hızlandırıldı. İnşaat çalışmaları tamamlanan Kafe için iç donanım hazırlıkları başlatıldı. Kafe içinde geniş kapsamlı bir de kütüphane kuruluyor. Proje koordinatörü Mine Üçüncü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kafemiz içerisinde bir kütüphane hazırlanmaktadır ve okuma odası olarak halkın hizmetine sunulacaktır. Bu kitaplık için bir kitap toplama kampanyası oluşturuyoruz. “Okunası en sevdiğiniz kitaplarınızı bizimle paylaşır mısınız” anlayışı ile başlattığımız bir kampanya. Kitaplara kafemizde ulaşım ücretsiz olacaktır ve sadece kafemizde okunacaktır. Kampanyaya katılmak isteyen herkes Düzce Belediyesi Beyaz Masa servisinden ve Düzce Belediyesi Ek Hizmet Binası(Konuralp) beyaz masa servisinden tarafımıza ulaştırılabilir.”