Vatandaşlar sergiye büyük ilgi gösterdi.

Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Müftülük tarafından açılan Kutsal Emanetler Fotoğrafları sergilendi. Sergide Peygamber efendimiz ile çocuklarına ait giysiler, kılıç ve yayların bulunduğu fotoğraflı ile Düzce İl Müftülüğü tarafından muhafaza edilen Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Açılışı Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve okul yöneticileri yaptı.

Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, burada yaptığı konuşmada “Bunlar gerçekten bizim değerlerimizdir. Peygamberimizin ve çocuklarının giydikleri ve emanetleri Yavuz Sultan Selim ile birlikte Osmanlı’ya geçmiştir. Bu emanetleri koruyoruz. Hırka-ı Şerif camiinde peygamberimizin hırkası var. Sakal-ı Şerif’ler de Türkiye’nin belli yerlerinde muhafaza ediliyor. Şöyle bir şey yok yalnız. Peygamberimiz alın bunları saklayın benim ümmetime gösterirsiniz dememiş. Ashap bir şekilde bu sakalları peygamberimizin rızasını alıp sakladığı değerlerdir. Asıl biz peygamberimizin bize bıraktığı iki emanet var. Biri Kur’an biri sünnet. Kur’an ve sünnete daha çok sarılalım, yaşayalım, okuyalım, anlayalım, yaşatalım” ifadelerinde bulundu.

“Bu resimlerle Peygamber efendimizin dönemine gitmiş oluyoruz” diyen Düzce belediye Başkanı Dursun Ay konuşmasına şöyle devam etti; “Giymiş olduğu ayakkabısını görerek, yazılmış Kur’an-ı Kerim’leri görerek o devirde Kur’an-ı Kerimin nasıl muhafaza edildiğini görüyoruz. Biz manevi değerlerine bağlı kişileriz bunların sergilenmesi çok güzel.”

Sergi Sakal-ı Şerif’in muhafazası nedeniyle bugün (04 Haziran 2018) 15.30’a kadar açık kalacak.