Koz, yabancı uyruklu öğrencilere yaşayabilecekleri her sorunda kurum olarak yanlarında olacaklarının sözünü verdi. Ayrıca öğrencilerin hem Türkiye’ye hem de Düzce’ye daha hızlı adapte olabilmeleri için farklı etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Kahvaltıya, Filistinli, Ruandalı, Azarbeycanlı ve Malezyalı öğrenciler katıldı. Kahvaltı öncesi açıklamalarda buluna KYK İl Müdürü Kudret Koz, amaçlarının öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak olduğunu ifade ederek “Filistin’den Ruanda’ya, Azarbeycan’dan Malezya’ya kadar çok çeşitli ülkelerden ülkemize eğitim görmek için gelmiş olan öğrencilerimizle buluştuk. Biz bu etkinlikle hem yabancı uyruklu öğrencilerimiz birbiri ile tanışsın kaynaşsın istedik hem de İl Müdürlüğümüzü tanısınlar istedik. Bizler Düzce KYK ailesi olarak, Yurt Yönetim Memurundan İl Müdürüne kadar yabancı uyrulku öğrencilerin Türkiye’ye bir an önce adapte olması için çaba harcıyoruz. Önlerine çıkabilecek herhangi bir engelde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Öğrencilerimize ilerleyen zamanlarda düzenleyeceğimiz organizasyonlarla şehrimizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacağız. Bu kahvaltı bir başlangıç” dedi.

Program kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.