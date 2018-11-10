KYK öğrencileri Kan bağışında bulundu

Öğrenciler tek kaynağı insan olan kan verdiler.

KYK Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı 14 yurtta kalan üniversite öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu. Her yıl Kızılay Haftası ile başlayan ve yılda ortalama 2 kez yapılan kan bağışı etkinliklerine, KYK Düzce İl Müdürlüğü kurum yurtlarında barınan üniversiteli öğrenciler destek ve katkı sağlıyor. Kan bağışında bulunan öğrencilere yardımda bulundukları ihtiyaç sahiplerinin sayısı ve bu sayede onların adına fidan dikildiğine dair mesaj geliyor.

İl Müdürü Kudret Koz, bağışta bulunan öğrencilere hassasiyetleri için teşekkür ederek, ”Yurtlarımızda 10 binin üzerinde öğrencimiz barınıyor. Tüm öğrencilerimizle Türk Kızılay'ına destekte bulunmak ve ihtiyacı olanlara faydalı olabilmek adına kan bağışına destek oluyoruz. Umuyoruz ki her yıl düzenli olarak yaptığımız bu bağışlarla ihtiyacı olan insanlara faydalı oluruz” dedi.