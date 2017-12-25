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25 Aralık 2017 12:55

KYK’da kalan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında imzalanan “KYK Ormanları” tesisine ilişkin ağaçlandırma ve eğitim işbirliği protokolü çerçevesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçlandırma töreni düzenlendi.

KYK’da kalan öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

25 Aralık 2017 12:55


Törene Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Düzce İl Müdürü Kudret Koz, KYK’na bağlı tüm yurt müdürleri, teknik elemanlar ve 44’ü yabancı uyruklu olmak üzere, yeni kayıt yaptıran toplam 2 bin 204 adet öğrenci katıldı.


Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız törene katılanlarla yaptığı sohbetlerde, orman teşkilatının görev ve sorumlulukları ile Ülkemiz ve Düzce İlindeki orman varlığı ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı proje kapsamında, Düzce Orman İşletme Şefliği Musababa Köyü 84 nolu bölme de 2 bin 200 adet ceviz ve 50 adet ladin fidanının toprakla buluşturulmasının ardından tören sona erdi.




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