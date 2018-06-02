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02 Haziran 2018 11:43

LGS için çocuklar içeride, aileler dışarıda ter döktü

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) giren öğrenciler içeride, aileleri de dışarıda ter döktü.

LGS için çocuklar içeride, aileler dışarıda ter döktü

02 Haziran 2018 11:43


Ortaokul son sınıf öğrencilerinin girdiği LGS gerçekleştirildi. Merkez ilçede 11 Okul ve 170 sınav salonu, diğer İlçelerde 8 okul ve 90 sınav salonu olmak üzere toplam 19 okul ve 260 sınav salonunda gerçekleştirdi. Toplam 4 bin 399 öğrenci sınava katıldı.


Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölüm olarak gerçekleştirilen sınavın ilk bölümü olan sözel alanı, 09.30’da başladı. Öğrenciler sınava girdikten sonra kimi aileler okul bahçesinde dua etti, kimileri ise Kur’an okudu. LGS’nin ikinci bölümü olan sayısal sınavı 11.30’da başladı.




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