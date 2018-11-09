Lise öğrencileri, üniversitesi ortamını gördüler

Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üniversite eğitimini ve kampüs yaşamını daha yakından tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi'ne ziyaret gerçekleştirdiler. 58 öğrenci ve 2 öğretmen ile Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne ziyaretle programlarına başlayan Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi, daha sonra Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Fen Edebiyat Fakültelerini ziyaret etti. Düzce Üniversitesi ana kampüsünü, derslikleri ve laboratuvarları inceleme fırsatını elde eden misafir öğrencilere, Düzce Üniversitesi öğretim elemanları tarafından akademik birimler ve bölümler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Gölyaka Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, gösterdiği yakın ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi'ne teşekkür ederek bilinçli meslek ve üniversite seçimi konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade ettiler.