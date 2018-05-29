Lise öğrencilerinden Düzce Üniversitesi’ne ziyaret

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Orman Fakültesi’ni ziyaret etti. Düzce Üniversitesi’nin derslikleri, laboratuvarları ve sosyal alanlarını gezen misafir öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında aydınlatıcı bilgiler öğrendi.

Düzce Üniversitesi’ne ziyarette bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tercih etmek istedikleri bölümlerle ilgili Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirilerek kariyerlerine yön verme adına verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu.