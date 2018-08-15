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15 Ağustos 2018 15:38

Litvanya’da Düzce’yi temsil edecekler

Düzce Belediyespor Kadın Basketbol sporcularından Saliha Mandıracı ve Rana Uçar U16 Milli Takımı ile birlikte Litvanya’ya gitti.

Litvanya’da Düzce’yi temsil edecekler

15 Ağustos 2018 15:38


Düzce Belediyespor’un yıldız kadın basketbolcularından Saliha Mandıracı ve Rana Uçar, 17-25 Ağustos tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenecek olan Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonasında Düzce’yi temsil edecek. U16 Türk Milli takımı ile Litvanya’ya giden Mandıracı ve Uçar, bu şampiyonadan da önemli başarılar elde etmek istiyor. Milli takımda yer almanın heyecanını da yaşayan kızlar “Düzcemiz her başarıyı hak ediyor, ulular arası bir müsabakada adımızı duyurmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.




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