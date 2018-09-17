Lojistik Eğitimi Standartları çalıştayı yapıldı

Çalıştaya; DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Yüksek Öğretim Kurulu Kalite Başkanı Muzaffer Elmas, Maltepe Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanyaş, Düzce Üniversitesi'nden akademisyenler, kamu kurum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi de katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan DTSO Meclis Başkanı Ahmet Dertli, yapılan çalışmayı kıymetli bulduklarına işaret ederek, sektörün bilimsel olarak ele alınmasının ve sektörün gücünün ortaya çıkmasının her kesime faydası olacağını söyledi.

Dertli, lojistik sektörünün bileşenlerinin çok fazla olduğunu, bu nedenle bilimsel yaklaşımın sektöre büyük katkılar sağlayacağının da altını çizdi.

Lojistik Eğitimi Standartları Çalıştayı akademisyenlerin konuyla ilgili yaptıkları sunumlarla devam etti.