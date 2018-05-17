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17 Mayıs 2018 13:04

Lüks davetlere katılmayacaklar

Düzce Valisi Dr.

Lüks davetlere katılmayacaklar

17 Mayıs 2018 13:04

Zülkif Dağlı, kendisi de dahil olmak üzere tüm birim müdürlerine lüks iftar programları yerine yardıma muhtaç insanların iftarda evlerine konuk olmaları talimatı verdi. Vali Dağlı, “Kişilerin ve simaların değişmediği iftarlar yerine komşumuza iftara gideceğiz” dedi.


Vali Dr. Zülkif Dağlı, bu yıl lüks ve gösterişli iftarlar yerine yardıma muhtaç kişilerin evlerinde iftar yapacaklarını ve bu yönde birim müdürlerine talimat verdiğini söyledi. Dağlı, “Ramazanda bizim bir uygulamamız vardı genel toplu iftarlara katılmama yönünde. Kişilerin aynı olduğu simaların değişmediği iftarlara gitmeyip, komşumuza gidelim, iki kap yemeğimizi alıp akrabalarımızla iftar yapalım. Çevremizdeki fakirler kimler onların evine gidelim ve evimize davet edelim. Biz kendimizde uygulayacağız. 10 gün önce müdürlerimizle Ramazan için toplantı yaptık. Her daire müdürümüz bir yerli bir yabancı ihtiyaç sahibi vatandaşın evine gidip veya evine davet edecek. Bu uygulama da başladı. Müdürlerle sınırlı tutmayalım memur arkadaşlarımızda bu uygulamayı yapsınlar. Müdürlerimiz gittikten sonra ihtiyaçlarına bakıyor bize fotoğraflı bize gönderiyor, bildirimde bulunuluyor. Böylelikle ihtiyaçlarda yerinde tespit edilmiş oluyor” dedi.




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