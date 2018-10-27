Mahalle halkı yangına uyandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Camikebir Mahallesi'nde geçe geç saatlerinde kullanılmayan bir iş yerinde kalan şahsın ısınmak için yaktığı ateşten çıkan yangında şahıs yaralandı. Binadan çıkan dumanlar ise gökyüzüne yükseldi.

Yangın 04.00 sıralarında Düzce'nin Camikebir Mahallesi 657. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre 4 katlı binanın zemin katında bulunan ve kullanılmayan bir dükkanda kalan Uğur A. isimli şahıs iddiaya göre ısınmak için ateş yakınca yangın çıktı. Vatandaşların yangını görmesi üzerine durum hemen itfaiye ye haber verildi. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti ve uzun süre binadan duman tahliyesi yaptı. Yangında dükkanda kalan Uğur A. isimli şahıs ise yanarak yaralandı. Yaralanan şahsı 112 Sağlık ekipleri kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.