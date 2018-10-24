DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği'nde düzenlenen toplantıda Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS) anlatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla MAKS başlatılmıştı.

Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Orhan Akkaya ve Adres Şube Müdürü Şerife Aktaş tarafından MAKS Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen Proje hakkında yetkili idarelerin yapması gereken iş ve işlemlerin anlatıldığı toplantıya Vali Yardımcısı Ali Muhittin Varol, il ve ilçe belediye başkanlıkları, il ve ilçe özel idareleri ve organize sanayi bölge müdürlüğü personelleri katıldılar.

ASELSAN'ın proje kapsamında gerçekleştireceği çalışma ile tüm yetkili idareler adrese dayalı hizmetlerini daha kolay, hızlı ve güvenli sağlayabilecekler. Adres kayıt hizmetlerinin bu şekilde modernizasyonu sayesinde bürokrasinin azaltılmasına ve daha da önemlisi özellikle acil durumlarda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan mekansal konum istatistikleri ve analizlerinin daha iyi yapılmasına imkan sağlanacak.