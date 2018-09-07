Marka Adı Yarışması’nın sonuçları belli oldu

İki yüzden fazla başvurunun gerçekleştirildiği yarışmada Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ilk üç derece belirlendi. Düzce Üniversitesi Seçici Kurul’u tarafından puanlaması yapılan ve en çok puana sahip olan “Du&Life” marka adı ile Günay Temür birincilik ödülünü kazandı. Melenis marka adı ile Emre Yücel ikincilik ödülünün sahibi olurken, ApideVera marka adı ile Fatih Dursun ve Herbynia marka adıyla Gökhan Durucan ise üçüncülük derecesini elde etti.

Yalnızca bir marka ismiyle başvurulan yarışmada; birinci olan yarışmacı 5 bin TL, ikincilik derecesi elde eden yarışmacı 3 bin TL ve üçüncü olan yarışmacılar ise Bin 750’şer TL para ödülünün sahibi oldu. Yarışma ile ödül kazanan marka adlarının telif haklarına sahip olan Düzce Üniversitesi; bu marka adlarını afiş, katalog, broşür ve her türlü tanıtım malzemesi olarak, ayrıca ürünlerin her türlü ambalajlarında kullanma hakkına da sahip oldu.