Matematik sevgisi artacak

Dr. Murat Genç, açıklamalarda bulundu.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nın Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Murat Genç, “Program; alan bilgisine, öğretmenlik meslek bilgisine ve genel kültüre yönelik zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Programdaki teorik dersler teknoloji destekli sınıf ortamlarında verilecektir. Uygulamalı derslerin bir kısmı Fakültemizde, bir kısmı ise Düzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı devlet okullarında gerçekleştirilecektir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, ortaokulda (5.- 8. sınıf) görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.” şeklinde konuştu.

“Matematiksel Kavramların Öğretimine Yönelik Uygun Materyal Tasarlama Becerisine Ulaşacaklar”

Bu programda eğitim görecek öğrencilerin, matematik öğretmenliğinin gerektirdiği öğretim bilgisine sahip olacaklarını belirten Genç, bunların yanında matematiksel bilginin gelişimi ve doğası konusunda, bilimsel bilginin niteliği ve bilimsel araştırma süreçleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olacaklarını ifade etti. Bölüm öğrencilerinin, okul içinde ve okul dışında matematik öğretimi ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olguları tespit etme ve bilimsel yöntemlerle inceleyip yorumlama becerisi de kazanacaklarını söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Düzce Üniversitesi’nde alacakları eğitimle öğrencilerimizin, matematik öğretmenliğinin gerektirdiği matematiksel düşünme becerisine ve matematiksel kavramların öğretimine yönelik uygun materyal tasarlama becerisine ulaşacaklarını da dile getirdi.

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın İhtiyaçları Doğrultusunda İlköğretim Matematik Öğretmeni Yetiştireceğiz”

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yeni reformlar çerçevesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’yla birlikte tüm Eğitim Fakültesi öğretim programlarında köklü bir değişikliğe gittiğini vurgulayan Murat Genç, “İlköğretim Matematik Öğretmenliği programımız da, aramıza yeni katılacak öğrencilerimiz ve yeni programlarla eğitim-öğretim hayatına merhaba demiş olacak. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığımızın, Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023), Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2017) gibi politika belgelerinin uygulanmasında; gerek Üniversitemiz, gerekse Bölümümüz üzerine düşen sorumlukları yerine getirmektedir. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda İlköğretim Matematik öğretmeni yetiştirmeye gayret edeceğiz.” dedi.

“Matematiği Sevenler Bölümü Tercih Etmeli”

Matematik dersini seven ve bu alanda başarılı olan öğrencilerin bölümü tercih edeceklerini belirten Doç. Dr. Murat Genç, Bölümde bulunan Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının destek ve ilgileri sayesinde öğrencilerin matematik sevgisini ve öğrenme isteğini artıracaklarını ifade etti. Doç. Dr. Genç, “Bu programdan mezun olacak öğrencilerimizin matematiği sevdikleri ve matematiği öğretmekten keyif alacakları düşünülürse, onların öğrencilerinin de bu dersi seveceklerini düşünüyoruz. Sevilen bir dersin zor bir ders olarak tanımlanması da ortadan kalkacaktır. Zaten yeni programlar ve eğitimde ortaya çıkan yeni öğrenme öğretme yaklaşımları da derslerin sevilmesine ve kolay öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşımların öğrencilerimize öğretilmesinde Bölüm öğretim elemanlarımızın da gayretli olacaklarına inancımız tamdır.” diye konuştu.

“Öğrenmeye Meraklı Sürekli Gelişmeye Açık Olmalılar”

Bölümü tercih edecek öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Düzce Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Genç, “Özellikle bu programa gelecek öğrencilerimizin öğrenmeye meraklı olmalarını, kendilerini sürekli gelişmeye açık tutmalarını ve derslerine giren öğretim elemanlarından sürekli faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Öğrenme ömür boyu devam eden bir süreçtir. Bu yüzden kendilerini geliştirecek etkinlik ve derslere katılmalarını öneriyorum. Bu programa gelecek öğrencilerimize şimdiden eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu sayede kutsal bir meslek olan öğretmenliğe ilk adımlarını atmış olacaklar. Ülkemizi daha iyi seviyelere çıkaracak bireylerin yetiştirilmesinde görev alacaklarının bilincinde olmaları umuduyla tüm öğrencilerimize aramıza hoş geldiniz diyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.