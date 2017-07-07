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07 Temmuz 2017 12:30

Meclis tarifeleri belirledi

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşimi Meclis Başkan vekili Salih Keskinli başkanlığında yapıldı.

Meclis tarifeleri belirledi

07 Temmuz 2017 12:30


Bir önceki Mecliste ele alınan ve komisyonlara havale edilen 27 gündem maddesi karara bağlandı. Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminde toplu taşıma ve su tüketim ücretlerinde tarife değişikliği yapıldı. Bütçe ve Plan Komisyonunda da ele alınan tarife değişikliklerinde toplu taşımada tam bilet 2,5 lira, indirimli bilet 1,75 lira, tek kullanımlık bilet ise 3 liradan işlem görecek. Su tüketim ücretlerinde de suyun metreküp bedeli 2,1 lira oldu. Bir önceki Mecliste gündeme alınan Boğaziçi beldesinin Düzce belediyesi otobüs hizmetlerinden yararlanma talebi, belediyelerin sınırları içinde toplu taşıma yapılması kararı gereğince reddedildi. Yine, toplu taşıma hizmetlerinde dini ve milli bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz yapılması talebi ise gündemden düşürüldü.




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