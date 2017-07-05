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05 Temmuz 2017 14:04

Meclis tarifeleri belirleyecek

Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci toplantısı 6 Temmuz tarihinde yapılacak.

Meclis tarifeleri belirleyecek

05 Temmuz 2017 14:04

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in teknik inceleme gezisi nedeniyle Düzce dışında olmasından dolayı Meclise Belediye Başkan ve Meclis Başkan Vekili Salih Keskinli başkanlık yapacak. Meclisin gündeminde toplu taşıma ve su ücretlerindeki tarife düzenlemeleri bulunuyor.


Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci toplantısının gündemi belli oldu. Buna göre, toplu taşıma, su tüketim ücretleri, atık su ücreti ve diğer su hizmetlerindeki tarife değişiklikleri ile imar planı değişiklik ve tadilat taleplerine yönelik konular ele alınacak. Bunun dışında yaz dönemindeki asfaltlama nedeniyle bitüm alımı ile kent müzesi için kredi talepleri de Meclisin gündeminde bulunuyor. Meclisin Temmuz dönemi ikinci toplantısı 6 Temmuz tarihinde Meclis salonunda saat 19,00’da yapılacak.




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