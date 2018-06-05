Meclis yoğun gündem ile toplandı

Düzce Belediye Meclis salonunda düzenlenen Haziran ayı ilk oturumunda 8 gündem maddesi görüşüldü. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında düzenlenen meclis toplantısının ağırlıklı gündem maddeleri imar talepleri oldu. Mecliste görüşülen ilk konu Mamure Köyü Şehidi, Şehit Cihan Aksarı’nın isminin Melen Su Park’a verilmesi oldu. MHP’li Belediye Meclis üyeleri tarafından verilen bu sözlü önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Ay konuyla ilgili Aksarı ailesi ile görüşüldüğünü ve Melen Su Park’ın içerisinde bulunan spor kompleksine şehidin adının verilebileceği konusunun değerlendirileceğini söyledi.

Meclisin diğer gündem maddesi, kamu konutları kararı oldu. Düzce Belediyesi’nin lojman olarak ayırdığı son 8 konutun ihtiyaç olmadığından satışa çıkartılması talebi gündeme geldi. Konu plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Öte yandan Şıralık Spor Tesisi’nin yapımı için çekilen 7 milyon TL’nin yapılan iş için yeterli gelmeyeceği belirtilerek İller Bankası Genel Müdürlüğü’nden KDV dahil 1 milyon 400 bin TL ek kredi talebinde bulunulması için Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’a yetki verilmesi talebi meclis gündemine geldi. Konunun gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.