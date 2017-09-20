Medya şiddetin önlenmesinin gerçek bir parçasıdır

Düzce Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen Aile İçi Şiddet ve Medya konulu konferansta bir konuşma yapan Aile Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım mednanın önemini anlattı. Zeki Yıldırım şiddetin önlenmesinde medyanın önemli bir rolü olduğunu belirterek “Şiddetin önlenmesi ve izlenmesi bakımından ilimizde şiddeti önleme ve izleme merkezi kurulmuştur. Bu şiddeti önleme ve izleme merkezinin çalışmaları içerisinde ilk adım koordinasyon kurulu oluşturulmuş kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, üniversitemiz dahil olmak üzere çeşitli STK’larda bu şiddeti önleme ve izleme merkezi kadın koordinasyon kurulu çalışmalarına dahil edilmişlerdir. Bütün bu çalışmaların devamında tabi ki bu şiddetin önlenmesi ve izlenmesinin bir ayağı da medyamızdır. Hem yerel medya, hem ulusal medya şiddetin önlenmesinin gerçekten bir parçasıdır. Bundan dolayı biz kadın koordinasyon kurulu toplantısında medya ve şiddet, şiddetin medyada işlenmesi, şiddet dilinin kullanılması, sosyolojik açıdan şiddetin işlenmesi bunu hem medya kuruluşlarının hem de kadın koordinasyon kurulu üyelerinin ve meslek elemanlarının ele alınış biçimi değerle hocalarımız tarafından değerlendirilerek işlenecek. Değerli hocalarımızın bilgi birikimlerinden hem tecrübelerinden istifade etmek amacıyla bugünkü konferansımızı planladık” ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından ise konferansa geçildi.

Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yusuf Genç, Yrd. Doç Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Düzce Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Metin Kılıç katılımcıları bilgiler aktardı.