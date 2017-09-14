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14 Eylül 2017 12:53

Melen balıkçıları dertli

Akçakoca Melenağzı köyü balıkçı barınağının kum dolması nedeniyle derinliğin azıldığını söyleyen balıkçılar yetkililerin derinliğin artılması için çalışma yapmasını istediler.

Melen balıkçıları dertli

14 Eylül 2017 12:53


Balıkçılar Melenağzı Balıkçı Barınağının kum dolmasından dertli. Balıkçılık yapan tekne sahipleri balık sezonu açılması nedeniyle hareketliliğin arttığı barınakta gırgır ve teknelerin Melene giriş çıkışlarında zorluk yaşandığını belirttiler. Melen ağzında temizleme çalışması yapması için tarama gemisi istediklerini söyleyen balıkçılar yaklaşık 2 yıldır sonuç alamadıklarını söylediler.


Melene giriş ve çıkışta saatlerce manevra yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen Melenağzı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri "1 Eylülde balık sezonu açılmasına rağmen Melenağzı köyündeki balıkçılar denize çıkamıyor. Melenin denizle buluştuğu noktanın derinleştirilmesi için gereken yerlere baş vuruldu, dilekçeler verildi ne gelen var ne de soran" diye sitemde bulundular.




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