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16 Nisan 2017 19:26

Melen Çayı’nda ceset bulundu

Düzce’de Melen Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu.

Melen Çayı’nda ceset bulundu

16 Nisan 2017 19:26


Alınan bilgilere göre, Düzce’nin Konuralp bölgesi Yörük Mahallesi Melen Çayı kenarında balık tutan bir vatandaş derenin içerisinde bir ceset görmesi üzerine polise haber verdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Düzce belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset cenaze aracı ile adli tıp morguna kaldırıldı.


Cesedin yaklaşık 10 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İ.K.’ya ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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