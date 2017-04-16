Melen Çayı’nda ceset bulundu

Alınan bilgilere göre, Düzce’nin Konuralp bölgesi Yörük Mahallesi Melen Çayı kenarında balık tutan bir vatandaş derenin içerisinde bir ceset görmesi üzerine polise haber verdi. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Düzce belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımı ile sudan çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset cenaze aracı ile adli tıp morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 10 gündür kayıp olan 25 yaşındaki İ.K.’ya ait olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.