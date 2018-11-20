Melen su park aydınlatmalarında ölçüm yapıldı

Düzce Belediyesi Melen Su Park'ta bulunan aydınlatmalarda kaynak ve elektrik akım bakımı yaptı. Yaz döneminde faaliyette olan Lunapark makinelerinin kapatılması ile ortaya çıkan yüksek voltajlı kaynak sebebiyle dekoratif aydınlatmaların zarar görmemesi amacıyla düzenleme yapılacak.

Düzce Belediyesi yaz boyunca vatandaşların büyük ilgisini gören ve ziyaretçi akınına uğrayan Melen Su Park alanında elektrik akımı ve aydınlatmalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Lunapark'ın faaliyetlerini durdurması sonrasında alanın elektrik kaynağında yapılan tespit ve değerlendirme çalışmaları kapsamında akım gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Bu durumun bazı dekoratif tasarruflu ampul ve LED aydınlatmalardan oluşan saha ışıklandırmalarına zarar vermemesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, çalışmalar yürütülüyor.

Destek Hizmetler Müdürlüğüne bağlı elektrik elektronik mühendisi ve beraberindeki ekip tarafından yürütülen inceleme çalışmalarında endeks ölçümleri yapılarak kaynak ve akım arasında uyuşmazlık tespit edildi. İncelemelerde oranların aylık tüketim sınırının altında olması gerektiği belirlenirken bu kapsamda alanın, ilave kompanzasyon tadilatının yapılması gerektiğine karar verildi. Bu sayede kaynaktan alınan voltaj kontrol altına alınarak mevcut ışıklandırmaların zarar görmemesi sağlanacak. Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar gerekli araçların kaynağa takılması ile kısa süre içinde tamamlanacak.