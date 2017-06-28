Melen su park yaşam alanı ortaya çıktı

Proje alanında yapılan çalışmalar kapsamında kafeterya inşaatında önemli aşama kaydedildi.

Düzce Belediyesi vizyon projesi Melen Su Park’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında projenin yaşam alanını oluşturan üniteler ortaya çıkmaya başladı. Kafeterya ve sosyal alanların inşaatında önemli aşama kaydedilen projede Melen üzerine yapılan Çelik Köprü’nün de önemli bir kısmı tamamlandı. Bir yıl içinde tamamen bitirilmesi hedeflenen proje Düzce’nin yeni yaşam alanı olmak için gün sayıyor.