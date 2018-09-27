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Melensu Park'da tesviye çalışması yapıldı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler park, oyun ve yeşil alanlardaki revize çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park, oyun ve yeşil alanlardaki revize çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi tarafından bir süre önce açılışı yapılan, halkın dinlenme, eğlenme ve piknik alanı olarak kullandığı Melensu park'da yürüyüş yolları ve toprak tesviyesi yapan ekipler, alanı genişletiyor. Park alanlarını hedef alan çalışmalarda, Düzcelilere daha kaliteli mekanlarda fiziksel aktivite yapma imkanı sağlanması hedefleniyor. Düzenlemeler kapsamında piknik alanlarında oluşturulan spor alanları, gençlerin de spor yapmalarına imkan sağlıyor.

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