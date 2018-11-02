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Melensu parkta çimleme çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Düzce Melensu parkta toprak serimi ve tesviye çimleme çalışmalarına başladı.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Melensu Park'ın daha iyi görünmesi için gırgır toprak serimi çalışmalarına başlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gırgır toprak seriminin ardından tesviye çimleme çalışmaları da yaptı. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ‘'Düzce'nin vizyon projesi olan Melensu parkın daha temiz ve daha yeşil bir hale getirmek için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde tüm gayretleriyle çalışmalarına devam edecek" dedi.

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