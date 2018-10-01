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Melensupark'da saha düzenlemesi

Düzce’nin vizyon projesi Melen Su Park’ta zemin iyileştirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin vizyon projesi Melen Su Park'ta zemin iyileştirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.


Geçtiğimiz Ramazan Bayramında Düzcelilerin hizmetine sunulan Melen Su Park projesinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürüyor. Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Melensupark alanında ihtiyaç duyulan noktaların zemin düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yaptı. Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay: ‘'Melensupark'ı daha güzel bir görünüme kavuşturmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek için tüm gayretimizle çabalıyoruz. Melensupark'ı Düzce'ye Düzce halkına yakışır bir hale getirebilmek için peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.''

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