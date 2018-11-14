Melez görmek başlıklı sergi sanatseverlerle buluştu

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde sergilenen eserler; Düzce Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi öğretim elemanları tarafından oluşturuldu.

Birbirinden başarılı eserlerin sunulduğu serginin açılışına; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İlker Yardımcı, Dr. Öğr. Üyesi A. Hakan Polat, öğretim elemanları, öğrenciler ve Düzceli sanatseverler katıldı.

“Melez Görmek” başlıklı sergi, 26 Kasım 2018 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.