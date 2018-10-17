İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meme Kanserine dikkat çektiler pembe balon uçurdular

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular.


Düzce Belediyesi Kapalı Pazar yeri Üreten Kadınlar Emek Pazarında Meme kanserine dikkat çekildi. Kadın Dayanışma Derneği, Nilüfer Kadın Kooperatifi ve Kent Konseyi Kadın meclisi üyeleri tarafından düzenlenen etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gönül Asuk, ve davetliler katıldı.


Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Meme kanseri farkındalığı oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek “Meme Kanserine karşı farkındalığı artırmak için bu alandayız. Hanımları 6 ayda bir kontrole davet ediyoruz” diye konuştu.


Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser gurupları arasında ikinci sırada yer aldığını işaret eden Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Hediye Çökçe konuşmasına şöyle devam etti; “Kanser gibi tedavisi uzun süreli olan yaşam kalitesini azaltan durumlarda hastanın sosyal ve manevi desteğe olan gereksinimi daha da artar. Bütün dünyada her 10 kadından ikisi meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine bağlı ölümler tüm kanser gurupları arasında ikinci sırada yer almaktadır.”


Konuşmanın ardından ise bayanlar ellerinde bulunan pembe balonları gökyüzüne bıraktılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.