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22 Haziran 2017 16:18

Merdivenlerden düşen kadın yaralandı

Düzce’nin Nalbantoğlu Mahallesinde merdivenlerden kayarak düşen talihsiz kadın yaralandı.

Merdivenlerden düşen kadın yaralandı

22 Haziran 2017 16:18


Olay Nalbantoğlu Mahallesi 4382 sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.B. isimli talihsiz kadın yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan merdivenlerden inerken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden aşağı yuvarlandı. Talihsiz kadın düşme sonrası yaralanırken yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.




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