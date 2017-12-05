Merkez cami peyzaj çalışmaları tamamlanıyor

Akçakoca genelinde yapılan al ve üst yapı yatırımları devam ediyor. bu kapsamda Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen Merkez Camii etrafı düzenleme ve yenileme çalışmaları da hız kazandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, "Çağdaş, modern ve estetik değeri yüksek kentler, her zaman ilgi görmektedir. Dünya’nın her yerinde bunu rahatlıkla görmek mümkündür. Turizmi markalaşmış, şehirleriyle ön plana çıkmış ülkelere baktığınızda estetik ile modernliği aynı anda görüyoruz. Marka kent olma yolunda ilerleyen Akçakoca anlayışından yola çıkarak ilçemizi adeta ilmek ilmek işleyerek yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi kentimizin katma değerinin yükselmesi için gerçekleştiriyoruz” dedi.