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24 Kasım 2017 12:01

Mesleğe yeni başlayan öğretmen ant içti

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinlikle kutlanıyor.

Mesleğe yeni başlayan öğretmen ant içti

24 Kasım 2017 12:01

Mesleğe eni başlayan öğretmenler ant içtiler, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.


24 Kasım Öğretmenler Günü Düzce’de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından kültür merkezinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliğine Başta Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, olmak üzere öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Törende konuşan Vali Zülkif Dağı, “Varlığımızı onlara borçluyuz, sağ olsunlar var olsunlar” dedi.


Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğretmenlere “Nitelikli nesillerin yetişmesi sizlerin sayesinde olacaktır. Eğitim dendiği akla öğretmenler gelir” dedi.


26 yıl öğretmenlik mesleğini yapan ve emekli olan Emel Sevinç, emekli olan öğretmenler adına bir konuşma yaptı. Sevinç, “26 Yılımı dünyanın en kutsal mesleğine adadım” dedi. Sevinç yeni öğretmenlere ise “Öğretmenlik mesleğini sevmiyorsanız asla yapmayın” tavsiyesinde bulunarak “Bizim işimiz geleceği şekillendirmek. Sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Öğretmenlik hiç bitmeyen öğrenciliktir” şeklinde konuştu.


Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Mehmet Canbaz, öğretmenlerin sorunun değil çözümün yanında olması gerektiğini belirterek “Aydınlık bir geleceği inşa edeceğimizin bilincindeyiz” ifadelerinde bulundu.


Konuşmaların ardından ise Öğretmenlik mesleğinden emekli olan öğretmenlere Hizmet seref belgesi verilmesi ile devam etti.


Mesleğe yeni başlayan 16 öğretmen ise ant içtiler. Programda 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenler arasında ve öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.


Program Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı şiir dinleti ile son buldu.




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