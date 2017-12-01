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01 Aralık 2017 15:39

Mevlid-i Nebi programları başladı

Düzce Belediyesi “Mevlid-i Nebi” etkinlikleri kapsamında Cuma Namazı çıkışında vatandaşlara pilav dağıttı.

Mevlid-i Nebi programları başladı

01 Aralık 2017 15:39


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’ın doğum yıldönümünü anmak üzere bir dizi etkinlik düzenledi. Kısa bir süre önce yapılan değişiklikle “Mevlid-i Nebi” adıyla kutlanmaya başlanan Hz. Peygamber’in doğum yıldönümü için Cuma Namazı çıkışında pilav dağıtımı yapıldı. Etkinliğe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düzcelilere pilav dağıtan Vali Dağlı ve Başkan Ay vatandaşların Mevlid-i Nebi haftasını da kutladı. Pilav dağıtımı sonrasında etkinlik Düzce Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile sona erdi.




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