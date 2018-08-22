Mevsimlik tarım işçisi kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Alınan bilgiye göre, fındık toplamaya Akçakoca ilçesine gelen Merve C. (46), bayram tatili dolayısıyla serinlemek için Çuhallı Plajı’nda akrabalarıyla denize girdi. Bir süre sonra Merve C.’nin boğulduğunu fark eden cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar kadını kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren kadın, 112 acil sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sahil kenarındaki ambulansa alındı. Merve C., ambulansta yapılan müdahalenin ardından Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.