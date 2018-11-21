MHP Bakan adaya adayı Bıyık'tan Taşlı'ya ziyaret

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde Aday Adayı olarak Düzce siyasetinde en aktif çalışan isimlerin başında gelen MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette Bıyık'ı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Düzce için yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Taşlı, “Bizler Düzce'de hep yüz yüze bakıyoruz. Düzce Belediye Başkanlığı görevine hak eden kişilerin gelmesinin önemi büyük. Bu kapsamda sizlere ve diğer aday adaylarına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kendilerine karşı gösterilen misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan MHP Düzce Belediye Başkan Aday Adayı Erdoğan Bıyık, “Bizler Düzce'yi bir bütün olarak görüyoruz. Düzce için var gücümüz ile çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizleri kabul ettiğiniz için sizlere ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.