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30 Haziran 2018 00:55

MHP Düzce Milletvekili Yılmaz Seçim Kurulunun kararını değerlendirdi

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 24 Haziran seçimleri ile ilgili yapılan itirazların sonuçlanması ile ilgili yaptığı açıklamada “İl Seçim Kurulu, AK Parti’nin itirazının reddedilmesine karar verdi” dedi.

MHP Düzce Milletvekili Yılmaz Seçim Kurulunun kararını değerlendirdi

30 Haziran 2018 00:55


Düzce’de 24 Haziran tarihinde yapılan seçimle ilgili sonuçlara yapılan itirazlar Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi ve ret kararı verildi. MHP’den Düzce milletvekili seçilen Ümit Yılmaz kararı değerlendirerek “Biliyorsunuz önce İlçe Seçim Kurullarına itiraz etti AK Parti, bu İlçe Seçim Kurullarına itirazlar sonucunda merkez ilçede, Gölyaka ilçesinde ve Yığılca ilçemizde sayımlar tekrardan yapıldı. Geçersiz oyla bahane edilerek itiraz edildi. 3 ilçede yapılan yeniden sayımlar sonucunda artı 3 daha milletvekilliği oyu kazanmış olduk. Bana sorarsanız başından bu yana itiraz sürecinde söyledim, itiraz bu şekilde olmaması gerekiyordu. Hangi parti olursa olsun, tabi ki seçime itiraz etmeye hakkı var. Ama itiraz ederken belli başlı sandıklara, yani eksik gördükleri sandıklara, hata gördükleri veya şüphelendikleri sandıklara itiraz etmeleri gerektiğini söyledik. Ama 3 seçim kurulundaki arkadaşlar bütün sayımı gözden geçirmek zorunda kaldılar. Diğer ilçelerdeki seçim kurulu arkadaşlarımız ise itirazı gerektirecek bir sebep olmadığını çünkü ellerinde bir tutanak olmadığı beyanla itirazları reddettiler. Bugün sonuçlanan il itirazı sonucunda da İl Seçim Kurulu, ilçelerin aldığı karar neticesinde kararını itirazı reddetmesi yönünde verdi” dedi.


YSK’ya itiraz ile ilgili olarak ise Yılmaz “Ben AK Parti’nin kararını buradan öngöremem. Ama değerlendirmezlerse iyi olacağı düşüncesindeyim. Hem Cumhur İttifakı altında iyi olacağı kanaatindeyim, hem de Düzce için iyi olacağı kanaatindeyim. Çünkü bizde bu arkadaşlarımızla beraber çalışacağız. Bakanımızın yeni kurulacak kabinede görev alması için elimden gelen bir şey olursa can siperhane görev alacağım” diye konuştu.


Yılmaz, açıklamasının ardından partilerin tebriklerini kabul etti.




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