Millet kıraathanesi olarak hizmet verecek

Düzce’de ilki İl Halk Kütüphanesinde açılan Millet Kıraathanesi, halkın kitap, gazete ve dergi okuyup, sohbet edebileceği, bilgi paylaşımında bulunabileceği ve boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirebileceği zengin okuma imkanlarıyla donatılmış bir mekân olarak düzenlendi. Millet Kıraathanesinde çay ve çorba ikramları ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kıraathanenin Türk ve İslam tarihinde yabancı olmadığımız bir mekan geleneği olduğu, zaman zaman bu gelenekten uzaklaşma söz konusu olsa da, devirlerin değişimi ile birlikte insanları kitaplarla buluşturan mekanlar haline geldiği belirtildi.

Boş vakitler kıraathanelerde kitap okuyarak, ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlerin ya da okuyanı dinleyerek okuma etkinliklerinin yapıldığı belirtilirken, bu geleneğin yeniden yaşatılması için Millet Kıraathanesinin Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü içerisinde halkın hizmetine sunulduğu kaydedildi.