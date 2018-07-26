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26 Temmuz 2018 15:09

Millet kıraathanesi olarak hizmet verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi vaat ettiği “Millet Kıraathanesi” projesi kapsamında, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesinde bir bölüm “Millet Kıraathanesi” olarak halka 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye başladı.

Millet kıraathanesi olarak hizmet verecek

26 Temmuz 2018 15:09


Düzce’de ilki İl Halk Kütüphanesinde açılan Millet Kıraathanesi, halkın kitap, gazete ve dergi okuyup, sohbet edebileceği, bilgi paylaşımında bulunabileceği ve boş zamanlarını faydalı şekilde değerlendirebileceği zengin okuma imkanlarıyla donatılmış bir mekân olarak düzenlendi. Millet Kıraathanesinde çay ve çorba ikramları ücretsiz olarak halkın hizmetine sunuldu.


Valilikten yapılan açıklamada, Kıraathanenin Türk ve İslam tarihinde yabancı olmadığımız bir mekan geleneği olduğu, zaman zaman bu gelenekten uzaklaşma söz konusu olsa da, devirlerin değişimi ile birlikte insanları kitaplarla buluşturan mekanlar haline geldiği belirtildi.


Boş vakitler kıraathanelerde kitap okuyarak, ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlerin ya da okuyanı dinleyerek okuma etkinliklerinin yapıldığı belirtilirken, bu geleneğin yeniden yaşatılması için Millet Kıraathanesinin Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü içerisinde halkın hizmetine sunulduğu kaydedildi.




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