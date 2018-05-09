Milletvekili aday adayı Gündüz, “Düzce’ye kalıcı yatırımlar gelmeli”

Dönem Düzce Milletvekili Aday Adayı İş Adamı Zafer Gündüz, ziyaret ettiği teşkilatlar ve sivil toplum kuruluşlarındaki heyecanı, hedeflerinin olması, genç yaşta yaptığı mücadeleyle elde ettiği başarılar ve duruşu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Düzce’nin geleceğine bakış açısıyla farklı bir aday adayı portresi çizen Gündüz, siyasette henüz yeni olmasına rağmen Düzce için ürettiği projeleri ve hedefleri ile adaylık noktasında her geçen gün daha da iddialı hale geliyor.

Gündüz, ’’Tıpkı 2001 yılındaki AK Parti kadar heyecanlı, davasından ve inancından asla taviz vermeyen, Düzce’nin gelişmesi, büyümesi ve geleceğe güvenle bakması için var gücüyle mücadele edecek bir Düzce sevdalısıyım. AK Parti’nin kuruluşundaki heyecanı yeni bir siyasetçi olarak aynen taşıyorum. Bu nedenle de bu süreçte partime önemli katkılar vereceğime inanıyorum” dedi.

Düzce’nin sanayi anlamında kritik bir dönemeçte olduğunu düşünen Gündüz, Çilimli ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgelerine kalıcı yatırımcılar çekilmesi durumunda istihdama önemli katkı sağlayacağının altını çiziyor. Milletvekili olması durumunda Düzce halkına bu noktada her türlü desteği vermeye hazır olduğu sözünü veriyor. Ayrıca Düzce’nin hayata geçirmeye çalıştığı tren yolu projesine de oldukça önem veriyor.

“İyi ki bu yola çıkmışım”

Teşkilat gezilerinde partililerin kendisine karşı yoğun ilgisini gören Gündüz, bu konudaki heyecanını ve hayranlığını gizleyemiyor. “İyi ki bu yola çıkmışım“ şeklinde duygularını ifade ediyor. Türk Milletinin geleceği, 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için AK Parti’nin güçlü olması gerekiyor diyen Gündüz, ’’AK Parti’nin güçlü olması için de adaylarının da güçlü, donanımlı, teşkilatın ve halkın tam desteğini arkasına almış, halkın güvendiği, güvenini boşa çıkarmayacak, omuzlarına yüklediği emaneti taşıyabilecek adayların olması gerekiyor’’ dedi.

“Düzce, yatırım şehri haline gelecek”

Zafer Gündüz’ün girişimleriyle 2 yıl önce başlanan Marka şehir projesinin hayata geçmesiyle Düzce, yatırım ve marka şehre dönüşecek, Düzce’nin yaşam standartları daha da gelişecek, Düzce aynı zamanda cazibe merkezi, turizm merkezi, daha huzurlu yaşam yeri, işsizliğin olmadığı bir şehir haline gelecek.