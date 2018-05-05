Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 08:56

Milletvekili aday adayı Gündüz festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz aday adaylığı sürecinde en merak edilen ve ilgi gören isimlerin başında geldi.

Milletvekili aday adayı Gündüz festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi

05 Mayıs 2018 08:56


Stant açılışı gerçekleştirilen Düzce Otları TYCE Bereket Festivali alanını ziyaret eden ve stantları gezen Gündüz’ü özellikle bayanlar soru yağmuruna tuttular. Eğitim durumu başta olmak üzere, projeleri ve iş hayatı ile ilgili sorulara cevap veren Gündüz’e vatandaşlar seçim sürecinde başarılar dilediler.


Ziyaretler esnasında yaptığı seçim çalışmalarını değerlendiren Gündüz ’’Bu seçim özellikle Türkiye’nin de içinde bulunmuş olduğu durumu göz önüne alırsak çok önemli. İçinde bulunduğumuz bu durumda Türkiye’nin ve Türk Milletinin geleceği için, dini inançlarımızın korunması için AK Parti’nin çok güçlü olması gerekiyor. Arkadaşlar seçim yaparken lütfen buna dikkat etsinler. Gerçekten hizmet üretecek, Türkiye’yi tam anlamıyla kucaklayacak, ilimize katkı sağlayacak kişileri tercih etmeleri konusunda titiz davranılmalılar. Kim olursa olsun önemli olan hizmet üretebilmek. Biz Bu niyetle yola çıktık. Rabbim bize bu görevi nasip ederse ilimize en güzel şekilde hizmet edip kalıcı eserler bırakmak istiyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
26
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç