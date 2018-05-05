Stant açılışı gerçekleştirilen Düzce Otları TYCE Bereket Festivali alanını ziyaret eden ve stantları gezen Gündüz’ü özellikle bayanlar soru yağmuruna tuttular. Eğitim durumu başta olmak üzere, projeleri ve iş hayatı ile ilgili sorulara cevap veren Gündüz’e vatandaşlar seçim sürecinde başarılar dilediler.

Ziyaretler esnasında yaptığı seçim çalışmalarını değerlendiren Gündüz ’’Bu seçim özellikle Türkiye’nin de içinde bulunmuş olduğu durumu göz önüne alırsak çok önemli. İçinde bulunduğumuz bu durumda Türkiye’nin ve Türk Milletinin geleceği için, dini inançlarımızın korunması için AK Parti’nin çok güçlü olması gerekiyor. Arkadaşlar seçim yaparken lütfen buna dikkat etsinler. Gerçekten hizmet üretecek, Türkiye’yi tam anlamıyla kucaklayacak, ilimize katkı sağlayacak kişileri tercih etmeleri konusunda titiz davranılmalılar. Kim olursa olsun önemli olan hizmet üretebilmek. Biz Bu niyetle yola çıktık. Rabbim bize bu görevi nasip ederse ilimize en güzel şekilde hizmet edip kalıcı eserler bırakmak istiyorum” dedi.