Milletvekili aday adayı Gündüz’den DTSO ve DESOB’a ziyaret

24 Haziran’da gerçekleşecek olan erken seçim için çalışmalarını hızla sürdüren ve projeleri ile teşkilatlardan tam not alan AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı İş adamı Zafer Gündüz STK’lara da büyük önem veriyor. Düzce’de iş hayatının canlanması ve ekonomik girdi sağlanması adına çalışmalar yapan gündüz çalışmalarını paylaşmak için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ni ziyaret etti.

Gündüz bu kapsamda ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Tuncay Şahin’i makamında ziyaret ederek neden aday adayı olduğunu anlattı ve Düzce için yapmak istediği çalışmaları anlattı. Göreve yeni seçilen oda Başkanı Şahin’i tebrik de eden Gündüz, Düzce’nin sanayi anlamında kritik bir dönemeçte olduğunu, Çilimli ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgelerinin kalıcı yatırımcılar çekilmesi durumunda istihdama önemli katkı sağlayacağının altını çizdi. Milletvekili olması durumunda bu noktada her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Gündüz, Düzce’nin hayata geçirmeye çalıştığı tren yolu projesini de önemsediğini belirtti.

Gündüz daha sonra Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı’yı da ziyaret etti. Kayıkçı ile Düzce’nin ve Düzce esnafının ana sorunlarını görüşen Gündüz ’’Nasip olur da seçilirsek, her zaman birlikte olacağız ve esnafımızın Ankara’da sesi olacağım’’ dedi.